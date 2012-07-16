Tatlı Toz Biberli Patates Çorbası Tarifi

Tencereye aldığınız tereyağında unu kavurun. Suyu ekleyin ve kaynatın. Zar şeklinde doğranmış patatesi ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Krema, kırmızı tatlı biber ve kekik katın. Bir taşım daha kaynatın ve tuzunu ekleyip, servis yapın.