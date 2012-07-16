Tatlı Toz Biberli Patates Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan tatlı toz biberli patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Elmas Yetgin
Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet patates
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
100 ml krema
5 su bardağı su (ya da et suyu)
Tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı biber
1 tatlı kaşığı kekik
YAPILIŞI
Tencereye aldığınız tereyağında unu kavurun. Suyu ekleyin ve kaynatın. Zar şeklinde doğranmış patatesi ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Krema, kırmızı tatlı biber ve kekik katın. Bir taşım daha kaynatın ve tuzunu ekleyip, servis yapın.