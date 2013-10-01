Tavuk Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk kanatlarını kısık ateşte suyunu bırakıp her iki tarafı da pembeleşinceye dek pişirin. Sıcak suyu ekleyin. 5-10 dakika haşlayın. Etleri sudan alıp, incecik didin. Tekrar tencereye ekleyin. Ayrı bir yerde unu yağsız olarak kısık ateşte kavurun. Ocaktan alın. Yoğurt, limon suyu ve yumurtayı ekleyin. Birlikte çırpın. Tavuklu suya ekleyin. Kısık ateşte koyulaşana dek pişirin. Ateşten almadan önce tuzunu ayarlayın. Küçük bir tavaya tereyağını alıp, pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.