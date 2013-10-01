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Tavuk Çorbası Tarifi

Leziz ve doyurucu olan tavuk çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Tavuk Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet tavuk kanadı

7 su bardağı sıcak su

4 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Tavuk kanatlarını kısık ateşte suyunu bırakıp her iki tarafı da pembeleşinceye dek pişirin. Sıcak suyu ekleyin. 5-10 dakika haşlayın. Etleri sudan alıp, incecik didin. Tekrar tencereye ekleyin. Ayrı bir yerde unu yağsız olarak kısık ateşte kavurun. Ocaktan alın. Yoğurt, limon suyu ve yumurtayı ekleyin. Birlikte çırpın. Tavuklu suya ekleyin. Kısık ateşte koyulaşana dek pişirin. Ateşten almadan önce tuzunu ayarlayın. Küçük bir tavaya tereyağını alıp, pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.
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