Tavuk Suyu Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk but veya göğüsleri suda haşlayın. Kemiklerini ayıklayıp, eti didikleyin. Haşlama suyuna tavuk ve şehriye ekleyin. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Ayrı bir yerde limon suyu ve yumurta sarısını çatalla iyice çırpıp, karıştırarak azar azar çorbaya ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Karabiber ekleyip sıcak olarak servis yapın.