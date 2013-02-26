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Tavuk Suyu Çorbası Tarifi

İçinizi ısıtacak tavuk suyu çorbası tarifi.Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır?
Tavuk Suyu Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk but veya göğüs

8 su bardağı su

1 su bardağı arpa şehriye

1 adet limonun suyu

1 adet yumurta sarısı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tavuk but veya göğüsleri suda haşlayın. Kemiklerini ayıklayıp, eti didikleyin. Haşlama suyuna tavuk ve şehriye ekleyin. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Ayrı bir yerde limon suyu ve yumurta sarısını çatalla iyice çırpıp, karıştırarak azar azar çorbaya ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Karabiber ekleyip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

-Çorbayı daha akışkan seviyorsanız, verilen su miktarına yarım bardak daha ilave edebilirsiniz. -Çorbaya eklenen limon suyu, tavuğun kokusunu hafifletir.
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