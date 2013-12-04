Tavuk Suyu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram tavuk göğüs eti
12 su bardağı su
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı arpa şehriye
Yarım su bardağı tel şehriye
1 adet havuç
1 çorba kaşığı un
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Suyu bir tencereye koyup tavuk etini aşlayın. Tavuk etini tencereden alarak didikleyip tavuk suyunu kenarda bekletin. Zeytinyağını ayrı bir tencereye alıp, arpa şehriyeyi karıştırarak kavurmaya başlayın. Arpa şehriyenin rengi hafif pembeleşince tel şehriyeyi üzerine ekleyin. Her ikisinin rengi dönünce tencereye kabukları soyulup, rendelenmiş havuç katın. Havuç yumuşayıncaya kadar kavurup, unu ekleyin. Bir-iki dakika daha kavurduktan sonra tavuk suyunu ve didiklenmiş tavuk etini tencereye ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Limonla servis yapın.