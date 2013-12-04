Tavuk Suyu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye koyup tavuk etini aşlayın. Tavuk etini tencereden alarak didikleyip tavuk suyunu kenarda bekletin. Zeytinyağını ayrı bir tencereye alıp, arpa şehriyeyi karıştırarak kavurmaya başlayın. Arpa şehriyenin rengi hafif pembeleşince tel şehriyeyi üzerine ekleyin. Her ikisinin rengi dönünce tencereye kabukları soyulup, rendelenmiş havuç katın. Havuç yumuşayıncaya kadar kavurup, unu ekleyin. Bir-iki dakika daha kavurduktan sonra tavuk suyunu ve didiklenmiş tavuk etini tencereye ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Limonla servis yapın.