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Tavuk Suyu Çorba Tarifi

İçinizi ısıtacak tavuk suyu çorbası tarifi.Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tavuk Suyu Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram tavuk göğüs eti

12 su bardağı su

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı arpa şehriye

Yarım su bardağı tel şehriye

1 adet havuç

1 çorba kaşığı un

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye koyup tavuk etini aşlayın. Tavuk etini tencereden alarak didikleyip tavuk suyunu kenarda bekletin. Zeytinyağını ayrı bir tencereye alıp, arpa şehriyeyi karıştırarak kavurmaya başlayın. Arpa şehriyenin rengi hafif pembeleşince tel şehriyeyi üzerine ekleyin. Her ikisinin rengi dönünce tencereye kabukları soyulup, rendelenmiş havuç katın. Havuç yumuşayıncaya kadar kavurup, unu ekleyin. Bir-iki dakika daha kavurduktan sonra tavuk suyunu ve didiklenmiş tavuk etini tencereye ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Limonla servis yapın.
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