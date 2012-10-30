Tavuk Suyuna Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
Bir buçuk su bardağı tavuk suyu
2 dilim tost ekmeği
1-2 çorba kaşığı sıvı yağ
3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın. Tereyeyağını bir tencereye alıp soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine sıcak tavuk suyu, tuz ve karabiber ilave edip 5 dakika kaynatın. Diğer taraftan tost ekmeğini küp doğrayıp sıvı yağda kavurun. Pişen çorbayı kaseye aktarın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve kızarmış ekmek ekleyerek servis yapın.