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Sofra / Çorbalar / Tavuk Suyuna Soğan Çorbası Tarifi

Tavuk Suyuna Soğan Çorbası Tarifi

İlginç ve lezzetli bir çorba olan tavuk suyu soğan çorbasını mutlaka deneyiniz. Tavuk suyuna soğan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tavuk Suyuna Soğan Çorbası Tarifi
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk su bardağı tavuk suyu

2 dilim tost ekmeği

1-2 çorba kaşığı sıvı yağ

3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın. Tereyeyağını bir tencereye alıp soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine sıcak tavuk suyu, tuz ve karabiber ilave edip 5 dakika kaynatın. Diğer taraftan tost ekmeğini küp doğrayıp sıvı yağda kavurun. Pişen çorbayı kaseye aktarın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve kızarmış ekmek ekleyerek servis yapın.
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