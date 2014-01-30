Sofra Çorbalar Tavuk ve Mısırlı Çorba Tarifi

Tavuk ve Mısırlı Çorba Tarifi

İçerdiği besinler ve verdiği lezzet ile sofranızda yerini alacak olan tavuk ve mısırlı çorba nasıl hazırlanır? İşte tavuk ve mısırlı çorba tarifi...

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti