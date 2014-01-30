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Sofra / Çorbalar / Tavuk ve Mısırlı Çorba Tarifi

Tavuk ve Mısırlı Çorba Tarifi

İçerdiği besinler ve verdiği lezzet ile sofranızda yerini alacak olan tavuk ve mısırlı çorba nasıl hazırlanır? İşte tavuk ve mısırlı çorba tarifi...
Tavuk ve Mısırlı Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

2 adet havuç,

2 diş sarımsak

1 adet soğan,

1 çay bardağı konserve mısır

1 çay bardağı arpa şehriye,

tuz

1 adet tavuk göğsü

2 adet havuç,

2 diş sarımsak

1 adet soğan,

1 çay bardağı konserve mısır

1 çay bardağı arpa şehriye,

tuz

YAPILIŞI

Havuç, sarımsak ve soğanı soyup, irice doğrayın. Tavuk göğsünü sebzelerle birlikte bir tencereye alıp haşlayın. Tavuk pişince tencereden çıkarın. Kalan malzemeyi blendırdan geçirin. Tavuk göğsünün yarısını didikleyin. Kalan yarısını da irice doğrayın. Mısır, arpa şehriye ve tavuk etlerini çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayıp şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.
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