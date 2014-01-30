Tavuk ve Mısırlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet tavuk göğsü
2 adet havuç,
2 diş sarımsak
1 adet soğan,
1 çay bardağı konserve mısır
1 çay bardağı arpa şehriye,
tuz
1 adet tavuk göğsü
2 adet havuç,
2 diş sarımsak
1 adet soğan,
1 çay bardağı konserve mısır
1 çay bardağı arpa şehriye,
tuz
YAPILIŞI
Havuç, sarımsak ve soğanı soyup, irice doğrayın. Tavuk göğsünü sebzelerle birlikte bir tencereye alıp haşlayın. Tavuk pişince tencereden çıkarın. Kalan malzemeyi blendırdan geçirin. Tavuk göğsünün yarısını didikleyin. Kalan yarısını da irice doğrayın. Mısır, arpa şehriye ve tavuk etlerini çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayıp şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.