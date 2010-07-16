Tavuk Suyu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

Tavuk butlarını suda haşlayın. Butları tencereden aldıktan sonra 1 çay bardağı arpa şehriyeyi, 1 çay bardağı haşlanmış mısırı, 2 çay kaşığı pul biberi ve tuzu tavuk suyuna ilave ederek 7-8 dakika boyunca kaynatın. Ocaktan almaya yakın, kıyılmış dereotu ve maydanozu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

*Çorba piştiğinde ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını açmadan 10 dakika dinlendirin. Bu şekilde şehriyeler daha iyi şişecektir. *Dereotu ve maydanozu, çorbayı ocaktan almaya yakın ilave ederseniz hem çorba suyunun kararmasını önlemiş olur hem de yeşilliklerin daha diri kalmasını sağlarsınız.