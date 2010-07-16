Tavuk Suyu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg tavuk budu
5 su bardağı su
3-4 dal dereotu
3-4 dal maydanoz
1 çay bardağı arpa şehriye
1 çay bardağı haşlanmış mısır
2 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tavuk butlarını suda haşlayın. Butları tencereden aldıktan sonra 1 çay bardağı arpa şehriyeyi, 1 çay bardağı haşlanmış mısırı, 2 çay kaşığı pul biberi ve tuzu tavuk suyuna ilave ederek 7-8 dakika boyunca kaynatın. Ocaktan almaya yakın, kıyılmış dereotu ve maydanozu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
*Çorba piştiğinde ocağın altını kapatın.
Tencerenin kapağını açmadan 10 dakika
dinlendirin. Bu şekilde şehriyeler daha iyi
şişecektir.
*Dereotu ve maydanozu, çorbayı
ocaktan almaya yakın ilave ederseniz hem
çorba suyunun kararmasını önlemiş olur
hem de yeşilliklerin daha diri kalmasını
sağlarsınız.