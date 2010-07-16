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Tavuk Suyu Çorba Tarifi

İçinizi ısıtacak tavuk suyu çorbası tarifi.Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tavuk Suyu Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg tavuk budu

5 su bardağı su

3-4 dal dereotu

3-4 dal maydanoz

1 çay bardağı arpa şehriye

1 çay bardağı haşlanmış mısır

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Tavuk butlarını suda haşlayın. Butları tencereden aldıktan sonra 1 çay bardağı arpa şehriyeyi, 1 çay bardağı haşlanmış mısırı, 2 çay kaşığı pul biberi ve tuzu tavuk suyuna ilave ederek 7-8 dakika boyunca kaynatın. Ocaktan almaya yakın, kıyılmış dereotu ve maydanozu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

*Çorba piştiğinde ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını açmadan 10 dakika dinlendirin. Bu şekilde şehriyeler daha iyi şişecektir. *Dereotu ve maydanozu, çorbayı ocaktan almaya yakın ilave ederseniz hem çorba suyunun kararmasını önlemiş olur hem de yeşilliklerin daha diri kalmasını sağlarsınız.
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