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Sofra / Çorbalar / Tavuk Suyuna Çorba Tarifi

Tavuk Suyuna Çorba Tarifi

Bu karlı günde hem içinizi ısıtacak, hem vücut direncinizi arttıracak bir çorba...
Tavuk Suyuna Çorba Tarifi
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 litre su + 1 çay bardağı su

2 adet kemikli tavuk budu

1 adet büyük boy soğan

1 adet limonun suyu

1 adet yumurta

3 çorba kaşığı mısır nişastası

2 tatlı kaşığı tuz

2 adet çarliston biber

1 avuç arpa şehriye

YAPILIŞI

Maydanoz suyu, soğanı ve tuzu tencereye koyun. Kaynadıktan sonra tavuk butlarını atın. Etler kemiklerinden ayrılana dek iyice pişirin. Tel süzgeçten geçirin. Tavukları bir tabağa çıkarın ve lif lif ayırın. Limon suyunu, yumurtayı, nişastayı mikserde iyice çırpın. 1 çay bardağı su ilavesi ile akıcı bir hale getirin. Tenceredeki tavuk suyunun içine ince ince biberi doğrayın. Arpa şehriyeyi ilave edin. Şehriye piştikten sonra, çorbanın ılınmasını bekleyin. Ilınınca mikserle çırptığınız malzemeyi tel süzgeçten geçirerek tencereye ekleyin. Bu sırada karıştırma işlemini hiç bırakmayın. Kaynama noktasına gelene kadar karıştırın. Tavuk etini katın. Ateşin altını kapatın, maydanozla süsleyin.
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