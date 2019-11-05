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Tavuklu çorba tarifi

Kış aylarında hastalıklara iyi gelecek kolay tavuk çorbası tarifi
Tavuklu çorba tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı, Ekonomik Tarif, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk budu



Yarım tavuk göğsü



1'er adet havuç ve soğan



3 diş sarmısak



Yarım su bardağı tel şehriye



Yeteri kadar su, tuz



Üzeri için: 1 tatlı kaşığı tereyağı



1 tatlı kaşığı nane


YAPILIŞI

Tavuk budunu ve göğsünü yıkayıp birlikte tencereye yerleştirin. Kabukları temizlenip üçe bölünmüş havuç, kabukları temizlenmiş bütün soğan ve sarmısağı tencereye ekleyip, üzerini üç parmak geçecek kadar su ilave edin. Tuzunu ayarlayıp kaynayana kadar harlı, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tavuk yumuşayana dek pişirin. İçinden tavuk etlerini çıkarın ve didikleyip kenara alın. Tavuk suyunu süzün ve dört buçuk su bardağını tencereye aktarın. Üzerine didiklenmiş tavuk etini ilave edip, kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca şehriye ekleyip karıştırın. Kısık ateşte 5 dakika pişirip ocaktan alın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, nane ekleyin ve karıştırın. Ocaktan alıp, çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.

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