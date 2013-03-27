Tavuklu İrmik Paçası Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü az tuzla birlikte 2 su bardağı suda haşlayın. Tavuk etini içinden çıkarıp, elinizle didikleyin. Diğer taraftan tencereye tereyağını alıp, eritin ve irmikle unu ilave ederek hafif pembeleşene kadar kavurun. Üzerine su ve sütü katıp, kaynatın. Yıkanmış pazı saplarını kıyın ve tencereye ilave edip, kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Tavuk etini, haşladığınız suyu ve kremayı koyup, 1 taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Sirke ve sarımsağı bir kapta karıştırıp, yemeğe ilave edin. Sıvı yağda pul biberi yakıp, üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.