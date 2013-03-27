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Sofra / Çorbalar / Tavuklu İrmik Paçası Çorbası Tarifi

Tavuklu İrmik Paçası Çorbası Tarifi

Nefis bir çorba olan tavuklu irmik paçası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tavuklu İrmik Paçası Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı irmik

1 adet tavuk göğsü

6 su bardağı soğuk su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı silme un

2 su bardağı süt

2 demet pazının sapları

1 kutu (200 ml) krema

Yarım kahve fincanı sirke

5-6 diş dövülmüş sarımsak

Tuz



Üzerine:

3 çorba kaşığı sıvı yağ

Pul biber

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü az tuzla birlikte 2 su bardağı suda haşlayın. Tavuk etini içinden çıkarıp, elinizle didikleyin. Diğer taraftan tencereye tereyağını alıp, eritin ve irmikle unu ilave ederek hafif pembeleşene kadar kavurun. Üzerine su ve sütü katıp, kaynatın. Yıkanmış pazı saplarını kıyın ve tencereye ilave edip, kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Tavuk etini, haşladığınız suyu ve kremayı koyup, 1 taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Sirke ve sarımsağı bir kapta karıştırıp, yemeğe ilave edin. Sıvı yağda pul biberi yakıp, üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
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