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Tavuklu Kereviz Çorbası Tarifi

Farklı ve lezzetli olan tavuklu kereviz çorbasının Türk mutfağında ayrı bir yeri vardır. Peki ama tavuklu kereviz çorbası nasıl yapılır?
Tavuklu Kereviz Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kereviz

1 adet tavuk göğsü

Yeteri kadar su

1'er adet patates ve küçük boy havuç

1 çay bardağı pirinç

1 dal kereviz yaprağı

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için: 4 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı kuru fesleğen

YAPILIŞI

Tavuk etini küp doğrayın. Bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin ve 30 dakika haşlayın. Kereviz, patates ve havucu soyup iri parçalar halinde doğradıktan sonra başka bir tencereye alın. Üzerine pirinç ve kereviz yaprağını koyun. 7 su bardağı su ilave edin. Ocağa oturtup sebzeler yumuşayana dek pişirin. Suyuyla birlikte blendere alın. Üzerine haşlanmış tavuk etini ekleyip birlikte çekin. Yeniden tencereye alıp, 2 çorba kaşığı tereyağı ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Sıvıyağı küçük bir kaba alıp kızdırın. Fesleğeni ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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