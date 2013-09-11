Tavuklu Yoğurt Çorbası Tarifi

Tavuk göğsünü bol suda haşlayın. Haşlanmış tavuğu kemiklerinden ayırıp ufak ufak doğrayın. Yumurtayı yoğurda ekleyip çırpın. Un ve tuzu ekleyip iyice karışmalarını sağlayın. Yoğurtlu karışıma tavuk suyundan yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı orta hararetli ocakta un kokusu gidene kadar devamlı karıştırarak pişirin. İçine doğradığınız tavuk etlerini ekleyip 2-3 dakika daha pişirin. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını küçük bir tavada eritip pulbiberi yakın. Servis yapmadan önce yağı çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.