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Tavuklu Yoğurt Çorbası Tarifi

En kısa zamanda bu lezzeti tatmanız gerekiyor.Tavuklu yoğurt çorbası nasıl yapılır?
Tavuklu Yoğurt Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü, 1 adet yumurta

1 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt

5 su bardağı tavuk suyu, tuz



Üzeri için: Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı, pulbiber


YAPILIŞI

Tavuk göğsünü bol suda haşlayın. Haşlanmış tavuğu kemiklerinden ayırıp ufak ufak doğrayın. Yumurtayı yoğurda ekleyip çırpın. Un ve tuzu ekleyip iyice karışmalarını sağlayın. Yoğurtlu karışıma tavuk suyundan yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı orta hararetli ocakta un kokusu gidene kadar devamlı karıştırarak pişirin. İçine doğradığınız tavuk etlerini ekleyip 2-3 dakika daha pişirin. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını küçük bir tavada eritip pulbiberi yakın. Servis yapmadan önce yağı çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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