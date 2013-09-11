Tavuklu Yoğurt Çorbası Tarifi

En kısa zamanda bu lezzeti tatmanız gerekiyor.Tavuklu yoğurt çorbası nasıl yapılır?
6 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Yemek Daveti
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet tavuk göğsü, 1 adet yumurta
1 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt
5 su bardağı tavuk suyu, tuz
Üzeri için: Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı, pulbiber
YAPILIŞI
Tavuk göğsünü bol suda haşlayın. Haşlanmış tavuğu kemiklerinden ayırıp ufak ufak doğrayın. Yumurtayı yoğurda ekleyip çırpın. Un ve tuzu ekleyip iyice karışmalarını sağlayın. Yoğurtlu karışıma tavuk suyundan yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı orta hararetli ocakta un kokusu gidene kadar devamlı karıştırarak pişirin. İçine doğradığınız tavuk etlerini ekleyip 2-3 dakika daha pişirin. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını küçük bir tavada eritip pulbiberi yakın. Servis yapmadan önce yağı çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.