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Tavuklu Çorba Tarifi

Leziz ve doyurucu olan tavuk çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Tavuklu Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram tavuk eti (göğüs kısmından)

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet orta boy kırmızı soğan

1 çorba kaşığı biber salçası

1 adet orta boy kırmızı biber

1 su bardağı haşlanmış nohut

7 su bardağı su

Yarım su bardağı erişte

5-6 dal maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Tavuk etini küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine tavuk etini ekleyip 5 dakika kavurun. Küp doğranmış kırmızı biberi ilave edin. Birkaç dakika daha kavurup salçayı ilave edin. Salça kavrulunca sıcak suyu katın. Kaynamaya başlayınca nohut, erişte, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Erişte yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ekleyip servis yapın.
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