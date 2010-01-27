Tavuklu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk etini küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine tavuk etini ekleyip 5 dakika kavurun. Küp doğranmış kırmızı biberi ilave edin. Birkaç dakika daha kavurup salçayı ilave edin. Salça kavrulunca sıcak suyu katın. Kaynamaya başlayınca nohut, erişte, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Erişte yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ekleyip servis yapın.