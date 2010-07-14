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Tavuklu Çorba Tarifi

Leziz ve doyurucu olan tavuk çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Tavuklu Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet tavuk budu ve göğsü

4 su bardağı su

2 çorba kaşığı un

5 çorba kaşığı yoğurt

4-5 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

Bir buçuk çay kaşığı tuz

3 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI

Tavuk etlerini 4 su bardağı suda haşlayın. Soğuyunca ayıklayıp, etleri irice kıyın. Diğer tarafta unu ve yoğurdu iyice çırpın. Soğuk tavuk suyunu ve ince kıyılmış sarmımsakları ilave edip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Çorba koyulaşırsa su ilave edin. Ardından etleri, nohudu ve tuzu ekleyip 10 dakika kadar pişirin. Tereyağında naneyi kavurup, çorbanın üzerine gezdirin
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