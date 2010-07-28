Tavuklu Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü suda haşlayarak soğutun. Etleri didikleyerek tabağa alın. Çorba tenceresine un ve tereyağını alarak un sararana dek kavurun. Üzerine tavuğu, haşladığınız suyu ilave edin. Daha sonra kremayı ekleyin. Domateslerin çekirdeklerini çıkartarak blenderden geçirin. Domatesi tavaya alarak salçayı ilave edin. Domates kokusu gidene dek pişirin. Daha sonra çorbaya yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Tost ekmeklerinin üzerine sıvı yağı sürdükten sonra karabiber serpin. Küp şeklinde keserek fırın tepsisine yerleştirin. Pembeleşene dek pişirin. Çorbayı servis kasesine alın. Üzerine tavuk etlerini, kızarmış ekmekleri ve kaşar peynirini serperek servis yapın.