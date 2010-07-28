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Tavuklu Domates Çorbası Tarifi

Leziz bir çorba olan tavuklu domates çorbası iç ısıtıyor. Peki tavuklu domates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tavuklu Domates Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım tavuk göğsü

5 su bardağı su

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı krema

3-4 adet domates

3 çorba kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber



Üzeri için:

4-5 dilim tost ekmeği

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri


YAPILIŞI

Tavuk göğsünü suda haşlayarak soğutun. Etleri didikleyerek tabağa alın. Çorba tenceresine un ve tereyağını alarak un sararana dek kavurun. Üzerine tavuğu, haşladığınız suyu ilave edin. Daha sonra kremayı ekleyin. Domateslerin çekirdeklerini çıkartarak blenderden geçirin. Domatesi tavaya alarak salçayı ilave edin. Domates kokusu gidene dek pişirin. Daha sonra çorbaya yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Tost ekmeklerinin üzerine sıvı yağı sürdükten sonra karabiber serpin. Küp şeklinde keserek fırın tepsisine yerleştirin. Pembeleşene dek pişirin. Çorbayı servis kasesine alın. Üzerine tavuk etlerini, kızarmış ekmekleri ve kaşar peynirini serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbanın tuzunu,çorbayı ocaktan almadan hemen önce ilave edin. Tuzu erken eklemek,kremanın kesilmesine neden olur.
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