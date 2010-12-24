DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Tavuklu Sebze Çorbası Tarifi

Tavuklu Sebze Çorbası Tarifi

Sağlıklı, leziz ve doyurucu olan tavuklu sebze çorbası bedeninizi yenileyecek. Tavuklu sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tavuklu Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk baget

1'er adet havuç, patates,

kabak, kırmızı biber

1-2 parça karnabahar

1 adet pırasanın beyaz kısmı

1-2 parça brokoli

1 su bardağı kırmızı mercimek

Tuz, karabiber



Üzerine:

1 tatlı kaşığı nane

2 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Tavuk hariç tüm malzemeyi derin bir tencereye alın. Sebzelerin üzerini geçecek kadar ılık su ilave edip, sebzeler hafif yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir yerde tavuğu haşlayıp kemiklerinden ayırın. Sebzeleri ve tavuğu birlikte blenderden geçirin. Daha sonra tencereye alıp, 1-2 dakika pişirin. Naneyi tereyağında yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN