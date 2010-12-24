Tavuklu Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet tavuk baget
1'er adet havuç, patates,
kabak, kırmızı biber
1-2 parça karnabahar
1 adet pırasanın beyaz kısmı
1-2 parça brokoli
1 su bardağı kırmızı mercimek
Tuz, karabiber
Üzerine:
1 tatlı kaşığı nane
2 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Tavuk hariç tüm malzemeyi derin bir tencereye alın. Sebzelerin üzerini geçecek kadar ılık su ilave edip, sebzeler hafif yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir yerde tavuğu haşlayıp kemiklerinden ayırın. Sebzeleri ve tavuğu birlikte blenderden geçirin. Daha sonra tencereye alıp, 1-2 dakika pişirin. Naneyi tereyağında yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.