Tavuklu Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk hariç tüm malzemeyi derin bir tencereye alın. Sebzelerin üzerini geçecek kadar ılık su ilave edip, sebzeler hafif yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir yerde tavuğu haşlayıp kemiklerinden ayırın. Sebzeleri ve tavuğu birlikte blenderden geçirin. Daha sonra tencereye alıp, 1-2 dakika pişirin. Naneyi tereyağında yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.