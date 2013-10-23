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Taze Bakla Çorbası Tarifi

Taze bakla çorbası oldukça kolay, leziz ve doyurucudur. Tazı bakla çorbası nasıl yapılır?
Taze Bakla Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram taze bakla

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

6 su bardağı su



Terbiye için:

1 su bardağı süzme yoğurt

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı un



Üzeri için: 1 demet dereotu


YAPILIŞI

Baklaları ayıklayıp, küçük doğrayın. Küp doğranmış soğan, tereyağı ve baklayı, soğan pembeleşene dek, yaklaşık 5 dakika arada karıştırarak kavurun. Su ekleyip, bakla yumuşayana dek pişirin. Terbiye için yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın. Çorbanın kaynayan suyundan 2-3 çorba kaşığı alıp terbiyeye ekleyin ve karıştırın. Terbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp, üzerine kıyılmış dereotu serperek servis yapın.
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