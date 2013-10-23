Taze Bakla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Baklaları ayıklayıp, küçük doğrayın. Küp doğranmış soğan, tereyağı ve baklayı, soğan pembeleşene dek, yaklaşık 5 dakika arada karıştırarak kavurun. Su ekleyip, bakla yumuşayana dek pişirin. Terbiye için yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın. Çorbanın kaynayan suyundan 2-3 çorba kaşığı alıp terbiyeye ekleyin ve karıştırın. Terbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp, üzerine kıyılmış dereotu serperek servis yapın.