Taze Bakla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram taze bakla
1 adet küçük boy soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
6 su bardağı su
Terbiye için:
1 su bardağı süzme yoğurt
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı un
Üzeri için: 1 demet dereotu
YAPILIŞI
Baklaları ayıklayıp, küçük doğrayın. Küp doğranmış soğan, tereyağı ve baklayı, soğan pembeleşene dek, yaklaşık 5 dakika arada karıştırarak kavurun. Su ekleyip, bakla yumuşayana dek pişirin. Terbiye için yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın. Çorbanın kaynayan suyundan 2-3 çorba kaşığı alıp terbiyeye ekleyin ve karıştırın. Terbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp, üzerine kıyılmış dereotu serperek servis yapın.