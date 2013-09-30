Taze Baklalı Ot Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 dal ince kıyılmış rezene
2 dal taze soğan
4 çorba kaşığı tereyağı
100 gram ince doğranmış taze bakla
Yarım demet ince kıyılmış radika,
turpotu, gelincik otu ve ısırgan
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
5 su bardağı su
Terbiyesi İçin:
1 kahve fincanı un
4 çorba kaşığı yoğurt
2 adet yumurta sarısı
Yarım limonun suyu
Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı ince kıyılmış taze kişniş
YAPILIŞI
Tereyağını eritip, ince kıydığınız rezene ve taze soğanı ilave ederek, 2-3 dakika kavurun. Bakla, radika, turpotu, gelincik otu ve ısırganı da tencereye ekleyip 2 dakika daha kavurmayı sürdürün. Tuz, karabiber ve suyunu ilave edip 15 dakika orta ateşte pişirin. Terbiyeyi hazırlamak için tüm malzemeyi karıştırıp üzerine çorbanın suyundan 2 kepçe katın. Daha sonra azar azar çorbaya yedirin. Kaynadıkça üzerindeki köpüğü alın. Kızdırılmış tereyağına kişnişi ekleyin 1-2 dakika çevirip ateşten alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.