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Taze Baklalı Ot Çorbası Tarifi

Şifalı ve doyurucu olan taze baklalı ot çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Taze Baklalı Ot Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 dal ince kıyılmış rezene

2 dal taze soğan

4 çorba kaşığı tereyağı

100 gram ince doğranmış taze bakla

Yarım demet ince kıyılmış radika,

turpotu, gelincik otu ve ısırgan

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5 su bardağı su



Terbiyesi İçin:

1 kahve fincanı un

4 çorba kaşığı yoğurt

2 adet yumurta sarısı

Yarım limonun suyu



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı ince kıyılmış taze kişniş


YAPILIŞI

Tereyağını eritip, ince kıydığınız rezene ve taze soğanı ilave ederek, 2-3 dakika kavurun. Bakla, radika, turpotu, gelincik otu ve ısırganı da tencereye ekleyip 2 dakika daha kavurmayı sürdürün. Tuz, karabiber ve suyunu ilave edip 15 dakika orta ateşte pişirin. Terbiyeyi hazırlamak için tüm malzemeyi karıştırıp üzerine çorbanın suyundan 2 kepçe katın. Daha sonra azar azar çorbaya yedirin. Kaynadıkça üzerindeki köpüğü alın. Kızdırılmış tereyağına kişnişi ekleyin 1-2 dakika çevirip ateşten alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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