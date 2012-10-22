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Taze Soğanlı Balkabağı Çorbası Tarifi

Hem renginden hem de lezzetinden ötürü büyük küçük herkesin severek tüketeceği taze soğanlı balkabağı çorbası. Peki taze soğanlı balkabağı çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Taze Soğanlı Balkabağı Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg balkabağı

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

2 kahve fincanı süt

Tuz, karabiber



Üzeri için: 3 dal taze soğan

YAPILIŞI

Balkabağını küçük doğrayıp, suda haşlayın. Ayrı bir tencerede tereyağı ve unu kavurun. Süt ilave edip karıştırın. Kabağı, suyu ile birlikte unlu karışma ilave edin. Tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Blenderden geçirin. Yeniden tencereye alın ve 1-2 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Servis tabaklarına aktarıp, kıyılmış taze soğanla birlikte servis yapın.
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