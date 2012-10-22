Sofra Çorbalar Taze Soğanlı Balkabağı Çorbası Tarifi

Taze Soğanlı Balkabağı Çorbası Tarifi

Hem renginden hem de lezzetinden ötürü büyük küçük herkesin severek tüketeceği taze soğanlı balkabağı çorbası. Peki taze soğanlı balkabağı çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta