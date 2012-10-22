Taze Soğanlı Balkabağı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg balkabağı
2 su bardağı su
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
2 kahve fincanı süt
Tuz, karabiber
Üzeri için: 3 dal taze soğan
YAPILIŞI
Balkabağını küçük doğrayıp, suda haşlayın. Ayrı bir tencerede tereyağı ve unu kavurun. Süt ilave edip karıştırın. Kabağı, suyu ile birlikte unlu karışma ilave edin. Tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Blenderden geçirin. Yeniden tencereye alın ve 1-2 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Servis tabaklarına aktarıp, kıyılmış taze soğanla birlikte servis yapın.