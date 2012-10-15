Taze Soğanlı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze soğanı ayıkladıktan sonra sirkeli suda yarım saat bekletin. İyice yıkadıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın ve kıyın. Tavaya aldığınız tereyağında kıyılmış taze soğanı 1-2 dakika kavurun ve kenara alın. Domates suyunu tencereye alıp, üzerine sıcak suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuzu ve baharatları katın. Ayıklanmış ve yıkanmış bulguru ekleyin. Önce harlı daha sonra kısık ateşte bulgur yumuşayana kadar pişirin. Taze soğanı ilave edin ve 2 taşım daha kaynatın. Üzerini kıyılmış taze soğan ve pul biberle süsleyip, sıcak olarak servis yapın.