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Tekir Çorbası Tarifi

Lezzeti sofranıza taşımak isterseniz tekir çorbasını mutlaka denemelisiniz. Peki ama tekir çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tekir Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg tekir

2'şer adet soğan ve havuç

1 adet patates

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı sıvıyağ

8 su bardağı su

1 çorba kaşığı un

1 kahve fincanı krema

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve kılçığı çıkarılmış tekiri iri parçalar halinde doğrayıp tencereye alın. İnce kıyılmış soğan, rendelenmiş havuç ve patatesi ilave edin. İri kıyılmış maydanoz, limon suyu, sıvıyağ, tuz ve karabiberi katın. En son suyunu ilave edip kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra bir kevgirle balık parçalarını ve sebzeleri suyun içinden çıkarıp, çorba kaselerinin içine pay edin. Tenceredeki suyu başka bir tencereye süzün. Bir kasede un ve kremayı topak kalmayacak şekilde iyice karıştırın. Süzdüğünüz suyun içine katıp, karıştırın ve 2 taşım daha kaynatın. Çorba kaselerinin içine kaynamış suyu pay edin ve sıcak olarak servis yapın.
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