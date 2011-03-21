Tekir Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve kılçığı çıkarılmış tekiri iri parçalar halinde doğrayıp tencereye alın. İnce kıyılmış soğan, rendelenmiş havuç ve patatesi ilave edin. İri kıyılmış maydanoz, limon suyu, sıvıyağ, tuz ve karabiberi katın. En son suyunu ilave edip kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra bir kevgirle balık parçalarını ve sebzeleri suyun içinden çıkarıp, çorba kaselerinin içine pay edin. Tenceredeki suyu başka bir tencereye süzün. Bir kasede un ve kremayı topak kalmayacak şekilde iyice karıştırın. Süzdüğünüz suyun içine katıp, karıştırın ve 2 taşım daha kaynatın. Çorba kaselerinin içine kaynamış suyu pay edin ve sıcak olarak servis yapın.