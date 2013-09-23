Tel Şehriyeli Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarı çay bardağı tel şehriye
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı salça
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
1 tatlı kaşığı un
5 su bardağı su
Bir tutam maydanoz
YAPILIŞI
Bir tencerede tereyağını eritin. Küp doğranan kabak ve havucu koyup, 10 dakika kavurun. İnce uzun doğranmış kırmızı biberleri ilave edin. 5 dakika daha kavurun. 1 tatlı kaşığı un ilave ederek, 1-2 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin. Bir iki çevirin. 5 su bardağı su ekleyin. Su kaynayınca, tel şehriyeyi ilave edip, şehriye yumuşayana kadar kaynatın. İnce kıyılmış maydanozla servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbaya tel şehriye yerine, arpa şehriye de katabilirsiniz.