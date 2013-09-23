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Tel Şehriyeli Sebze Çorbası Tarifi

İçinizi ısıtacak ve karnınızı doyuracak tel şehriyeli sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tel şehriyeli sebze çorbası tarifi...
Tel Şehriyeli Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarı çay bardağı tel şehriye

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı un

5 su bardağı su

Bir tutam maydanoz

YAPILIŞI

Bir tencerede tereyağını eritin. Küp doğranan kabak ve havucu koyup, 10 dakika kavurun. İnce uzun doğranmış kırmızı biberleri ilave edin. 5 dakika daha kavurun. 1 tatlı kaşığı un ilave ederek, 1-2 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin. Bir iki çevirin. 5 su bardağı su ekleyin. Su kaynayınca, tel şehriyeyi ilave edip, şehriye yumuşayana kadar kaynatın. İnce kıyılmış maydanozla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbaya tel şehriye yerine, arpa şehriye de katabilirsiniz.
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