Sofra Çorbalar Terbiyeli Bakla Çorbası Tarifi

Terbiyeli Bakla Çorbası Tarifi

Bu harika lezzetli ve besleyici çorba, çok eskilerden itibaren her yöremizde farklı tariflerle yapılmaktadır. Terbiyeli bakla çorba nasıl yapılır? Terbiyeli bakla çorba servisi ve tarifi...

5 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti