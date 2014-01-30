Terbiyeli Bakla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram bakla
4 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 adet yumurtanın sarısı
3 kahve fincanı yoğurt
2 çorba kaşığı un
5 su bardağı su
Yarım demet dereotu,
tuz
YAPILIŞI
Ayıklanıp yıkanmış baklaları yarım cm eninde doğrayalım ve tencereye aktaralım. Üzerini aşacak kadar su ilave edip, yumuşayana dek haşlayalım. Tencereye sıvı yağı alıp, küp doğranmış soğanı pembeleştirelim. Üzerine baklaları haşlama suyuyla birlikte ilave edelim. Bir kapta yumurta sarısını, yoğurdu ve unu topaksız bulamaç kıvamına gelene dek karıştıralım ve üzerine biraz su ekleyip inceltelim. Karışımı tencereye aktaralım. 4-5 bardak su ilave edelim. Üzeri göz göz olana dek karıştırarak pişirelim. Çorbayı ateşten almadan önce tuzunu ayarlayalım. Üzerine ince kıyılmış dereotu serpip ocaktan alalım ve servis yapalım.