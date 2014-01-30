DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Terbiyeli Bakla Çorbası Tarifi

Terbiyeli Bakla Çorbası Tarifi

Bu harika lezzetli ve besleyici çorba, çok eskilerden itibaren her yöremizde farklı tariflerle yapılmaktadır. Terbiyeli bakla çorba nasıl yapılır? Terbiyeli bakla çorba servisi ve tarifi...
Terbiyeli Bakla Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram bakla

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet yumurtanın sarısı

3 kahve fincanı yoğurt

2 çorba kaşığı un

5 su bardağı su

Yarım demet dereotu,

tuz

YAPILIŞI

Ayıklanıp yıkanmış baklaları yarım cm eninde doğrayalım ve tencereye aktaralım. Üzerini aşacak kadar su ilave edip, yumuşayana dek haşlayalım. Tencereye sıvı yağı alıp, küp doğranmış soğanı pembeleştirelim. Üzerine baklaları haşlama suyuyla birlikte ilave edelim. Bir kapta yumurta sarısını, yoğurdu ve unu topaksız bulamaç kıvamına gelene dek karıştıralım ve üzerine biraz su ekleyip inceltelim. Karışımı tencereye aktaralım. 4-5 bardak su ilave edelim. Üzeri göz göz olana dek karıştırarak pişirelim. Çorbayı ateşten almadan önce tuzunu ayarlayalım. Üzerine ince kıyılmış dereotu serpip ocaktan alalım ve servis yapalım.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN