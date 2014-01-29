Terbiyeli Beykoz Paçası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Paçayı kasabımıza temizletip parçalatalım. Hazırlanmış paçayı iyice yıkayıp, düdüklü tencereye alalım. 4'e kesilmiş soğanı, sarımsakları ve 8 bardak suyu ilave edelim. Paçayı, kemiklerinden ayrılacak kıvama gelip yumuşayana dek pişirelim. Daha sonra paçayı delikli kepçeyle tencereden alıp, kemiklerinden ayıralım. Kemiklerini atıp, etli kısmını iri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayalım. Haşlama suyunu süzüp, içindeki posayı atarak aynı tencereye aktaralım. Paçaları da ilave edip, tuzunu ayarlayalım. Terbiye için bir kapta yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpalım. İyice ılınmış, 1 kepçe paça suyu ile terbiyeyi inceltelim. Yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak tencereye aktaralım. Karıştırmaya ara vermeden, bir taşım kaynatıp ateşten alalım. Servis yapalım.