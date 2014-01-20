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Terbiyeli Ciğer Çorbası Tarifi

Değişik ve doyurucu bir tat olan terbiyelenmiş ciğer çorbasını nasıl hazırlarız? İşte tarifi...
Terbiyeli Ciğer Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram ciğer,

4 su bardağı su

2 su bardağı et suyu,

2 adet yumurta sarısı

Yarım limonun suyu,

2 çorba kaşığı un

1 çay bardağı zeytinyağı,

1 çorba kaşığı tereyağı

6 dal maydanoz,

tuz,

pulbiber

YAPILIŞI

Ciğerleri küçük küpler şeklinde doğrayın. Kanın gitmesi için suda bekletin. İyice yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine su, et suyu ve tuz koyup kısık ateşte ciğerler yumuşayana kadar pişirin. Başka bir tencereye zeytinyağını alın. Unu ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine ciğeri kaynattığınız sudan azar azar ekleyip karıştırın. Diğer tarafta yumurta sarıları ve limon suyunu çırparak terbiyeyi hazırlayın. Çorbayı devamlı karıştırarak terbiyeyi yavaş yavaş ekleyin. Tuzunu ayarlayıp bir taşım kaynatın. Bir tavada tereyağını kızdırıp pul biber ekleyin. Yağı çorbanın üzerine gezdirin. Kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.

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