Terbiyeli İşkembe Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş işkembeleri birkaç su yıkayıp, düdüklü tencereye alın. Üzerine 10 su bardağı suyu, sarmısakları, defne yapraklarını ilave edip, işkembeler yumuşayana dek pişirin. Sonra işkembeleri delikli kepçe ile tencereden alıp, fındık iriliğinde parçalar halinde doğrayın. İşkembelerin haşlanma suyundan bir kepçe alıp, unu topaksız bulamaç kıvamına getirerek tencereye aktarın. Ardından doğranmış işkembeleri katın. Tuzunu ayarlayın. Ağır ateşte ve karıştırarak çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirin. Bir kapta yumurtaları ve sirkeyi 1 tutam tuz ile çırparak iyice karıştırın. İçine karıştırarak bir kepçe çorbanın suyundan ilave edip tekrar çırpın. Ağır ağır ve sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin. Karıştırmaya ara vermeden çorbayı bir taşım daha kaynatarak ateşten alın. Üzerine kırmızıbiberli tereyağ gezdirerek servis yapın.