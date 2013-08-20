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Terbiyeli İşkembe Çorbası Tarifi

Lezzeti bol terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? İşte terbiyeli işkembe çorbası tarifi...
Terbiyeli İşkembe Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg temizlenmiş kuzu işkembesi

10 su bardağı su

5-6 diş sarmısak

3 adet defne yaprağı

3 çorba kaşığı tepeleme un

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı tereyağı (40 gram)

Tuz, kırmızıbibe

YAPILIŞI

Temizlenmiş işkembeleri birkaç su yıkayıp, düdüklü tencereye alın. Üzerine 10 su bardağı suyu, sarmısakları, defne yapraklarını ilave edip, işkembeler yumuşayana dek pişirin. Sonra işkembeleri delikli kepçe ile tencereden alıp, fındık iriliğinde parçalar halinde doğrayın. İşkembelerin haşlanma suyundan bir kepçe alıp, unu topaksız bulamaç kıvamına getirerek tencereye aktarın. Ardından doğranmış işkembeleri katın. Tuzunu ayarlayın. Ağır ateşte ve karıştırarak çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirin. Bir kapta yumurtaları ve sirkeyi 1 tutam tuz ile çırparak iyice karıştırın. İçine karıştırarak bir kepçe çorbanın suyundan ilave edip tekrar çırpın. Ağır ağır ve sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin. Karıştırmaya ara vermeden çorbayı bir taşım daha kaynatarak ateşten alın. Üzerine kırmızıbiberli tereyağ gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: İşkembe çorbasını, sirkeyle karıştırılmış dövülmüş sarmısak sosla birlikte servis yapabilirsiniz.
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