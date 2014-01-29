Terbiyeli İşkembe Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş işkembeleri birkaç su yıkayıp, basınçlı tencereye alalım. Üzerine 10 bardak suyu, sarımsak dişlerini, defne yapraklarını ilave edip, işkembeler yumuşayana dek pişirelim. Sonra işkembeleri delikli kepçe ile tencereden alıp, fındık iriliğinde parçalar halinde doğrayalım. işkembelerin haşlanma suyundan bir kepçe alıp, unu topaksız bulamaç kıvamına getirerek tencereye aktaralım. Ardından doğranmış işkembeleri katalım. Tuzunu ayarlayalım. Ağır ateşte ve karıştırarak çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirelim. Bir kapta yumurtaları ve sirkeyi 1 fiske tuz ile çırparak iyice karıştıralım. içine karıştırarak bir kepçe çorbanın suyundan ilave edip tekrar çırpalım. Ağır ağır ve sürekli karıştırarak çorbaya ilave edelim. Karıştırmaya ara vermeden çorbayı bir taşım daha kaynatarak ateşten alalım. Üzerine kırmızıbiberli tereyağı gezdirerek servis yapalım.