Terbiyeli Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı et suyu
1'er adet kereviz, havuç, soğan, patates
6 su bardağı su
1 su bardağı tel şehriye
Terbiye için: 1 adet yumurta sarısı
Yarım su bardağı süt
1 adet limonun suyu
Tuz
YAPILIŞI
Et suyu ve su karışımında kabukları soyulmuş kereviz, havuç, soğan ve patatesi haşlayın. Haşlanmış sebzeleri blenderden geçirin ve tencereye alın. İçine şehriyeyi atıp kısık ateşte pişirin. Diğer tarafta yumurta sarısı, süt, limon suyu ve tuzu çırparak hazırladığınız terbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın.