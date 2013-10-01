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Terbiyeli Sebze Çorbası Tarifi

Bu harika lezzetli ve besleyici çorba, çok eskilerden itibaren her yöremizde farklı tariflerle yapılmaktadır. Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli sebze çorbası servisi ve tarifi...
Terbiyeli Sebze Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı et suyu

1'er adet kereviz, havuç, soğan, patates

6 su bardağı su

1 su bardağı tel şehriye



Terbiye için: 1 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı süt

1 adet limonun suyu

Tuz


YAPILIŞI

Et suyu ve su karışımında kabukları soyulmuş kereviz, havuç, soğan ve patatesi haşlayın. Haşlanmış sebzeleri blenderden geçirin ve tencereye alın. İçine şehriyeyi atıp kısık ateşte pişirin. Diğer tarafta yumurta sarısı, süt, limon suyu ve tuzu çırparak hazırladığınız terbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
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