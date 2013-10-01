Sofra Çorbalar Terbiyeli Sebze Çorbası Tarifi

Terbiyeli Sebze Çorbası Tarifi

Bu harika lezzetli ve besleyici çorba, çok eskilerden itibaren her yöremizde farklı tariflerle yapılmaktadır. Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli sebze çorbası servisi ve tarifi...

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti