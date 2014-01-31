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Terbiyeli Yerelması Çorbası Tarifi

B ve C vitamini, yüksek lif ve mineral içeriğinin yanı sıra kan şekerini dengeleyici özelliği yer elmasının birçok faydası arasında ilk akla gelenler. Terbiyeli yerelması çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Terbiyeli Yerelması Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet iri boy yerelması

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

Maydanoz yaprakları

Tuz

YAPILIŞI

Yerelmalarını soyup, tavla zarı iriliğinde doğrayarak bir tencereye aktaralım. Üzerini 2 parmak aşacak kadar su ekleyerek pişirelim. Yerelması yumuşayana dek haşlayıp, tencereyi ateşten alalım. Ayrı bir tencereye sıvıyağı alıp üzerine unu ekleyelim. Unu, hafifçe sararana dek kavuralım. Üzerine yerelmalarını, haşlama suyuyla birlikte azar azar ve karıştırarak ilave edelim. Unun topaklanmaması için sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Tuzunu ayarlayalım. Ateşten alıp, blendır ya da robot yardımıyla çorbayı pürüzsüz kıvama getirelim. Tencereyi yeniden ateşe oturtalım. Bir kapta yumurta sarısını ve sütü çırpalım. Azar azar ve karıştırarak çorbaya ekleyip, bir taşım kaynatalım. Çorbayı ateşten alalım. Üzerine kıyılmış maydanoz serpelim. Servis yapalım.
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