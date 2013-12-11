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Sofra / Çorbalar / Tom Yum Çorbası Tarifi

Tom Yum Çorbası Tarifi

Tayland'ın en popüler lezzetlerinden bir tanesi. Tom yum çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tom Yum Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet levrek fileto

12 adet orta boy karides

2 adet soğan

4 diş sarımsak

2 çorba kaşığı sıvı yağ

20 gram taze zencefil

200 gram istiridye veya kültür mantarı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı acı sos (chili sos)

6-7 su bardağı balık suyu

4 çorba kaşığı limon suyu

4 dal limon otu

1 demet taze kişniş

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Küp doğranmış soğan ve sarımsağı sıvı yağda soteleyin. Kıyılmış zencefil, mantar, pul biber ve acı sos ekleyip sotelemeye devam edin. Balık suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Limon suyu ve karabiber ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Küp doğranmış levrek fileto ve ayıklanmış karides ilave edip, yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Kıyılmış limon otu ve kişniş ekleyip ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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