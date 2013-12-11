Tom Yum Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küp doğranmış soğan ve sarımsağı sıvı yağda soteleyin. Kıyılmış zencefil, mantar, pul biber ve acı sos ekleyip sotelemeye devam edin. Balık suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Limon suyu ve karabiber ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Küp doğranmış levrek fileto ve ayıklanmış karides ilave edip, yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Kıyılmış limon otu ve kişniş ekleyip ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın.