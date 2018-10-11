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Sofra / Çorbalar / Topak Tarhana

Topak Tarhana

Topak Tarhana
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg dövme buğday

yeteri kadar su

1 su bardağı tuz

10 kg süzme yoğurt

YAPILIŞI

Dövmeyi iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar suyla birlikte büyük bir tencerede kısık ateşte haşlayın. Soğuyup suyunu çekene kadar tencerenin içinde bekletin. Tuzu ekleyip elinizle ezerek karıştırın. Yoğurdu ekleyip iyice yoğurun. Tarhana harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, güneş gören bir yere serilmiş temiz bezlerin üzerine yerleştirin. Iki gün boyunca bu şekilde kurumasını sağlayın. Ikinci günün sonunda tarhana topaklarının diğer tarafını çevirip 2-3 gün daha kurutun. Süre sonunda tarhana topaklarını bez torbalara koyup kuru ve serin bir ortamda saklayın.
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