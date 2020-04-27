DETAYLI ARA
Sofra Çorbalar Topalak çorbası

Topalak çorbası

Topalak çorbası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur



2 yemek kaşığı un



200 gram parça kuzu eti



5 su bardağı su



1 su bardağı haşlanmış nohut



Yarım çay bardağı pirinç



1 çay kaşığı tuz



TERBİYE İÇİN:



3 yemek kaşığı yoğurt



ÜZERİ İÇİN:



1 yemek kaşığı tereyağı



Birer çay kaşığı pul biber, nane


YAPILIŞI

Bulguru kapaklı bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ile 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Kapağını kapatın ve bulgur suyunu çekene kadar bekletin. Suyunu çektikten sonra un ekleyip iyice yoğurun ve misketten biraz küçük köfteler yapın. Eti bir tencereye alıp üzerine su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Üzerine nohut ve pirinci ekleyin. Pirinç yumuşayınca bulguru katın ve 3-4 dakika daha (suyu azalmışsa sıcak su ekleyerek) kaynatın. Terbiye için, çorbanın suyundan bir kepçe alıp yoğurdu açın. Daha sonra bir yandan da karıştırarak tencereye yavaşça ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını bir tavada kızdırıp pul biber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Süleymaniye çorbası
Süleymaniye çorbası
Bulgur aşı
Bulgur aşı
Alaca Çorba
Alaca Çorba
Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası
Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası
Kremalı ve mantarlı erişte çorbası tarifi
Kremalı ve mantarlı erişte çorbası tarifi
Pirpirim çorbası
Pirpirim çorbası
Karalahana çorbası
Karalahana çorbası
Erzincan Çorbası
Erzincan Çorbası

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA