Topalak Çorbası Tarifi

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YAPILIŞI

Kıymayı bir kaba alıp içine bulguru, baharatı ve birde 1 tane kuru soğanı rendeleyip yoğurup biraz bekletin. (içindeki bulgur şişsin diye )Bulgur yumuşamışsa tepeleme 2 çorba kaşığı unu ve yumurtayı kırıp iyice yoğurun. Kıvamı kulak memesi kadar olacak. Hazırlanan hamurdan misketler iriliğinde parçalar koparıp unlanmış tepside biriktirilir. Tencerede doğranmış diğer soğanımızı kavurun ve salçaları da ekleyip biraz daha kavurun .. Daha sonra sıcak suyu, nohutları ve tuzunu, ekşisini (limontuzu kullanıyorum ben) ekleyin. Sıcak su salçayla özleşene kadar kaynatın. Daha sonra iyice özleştikten sonra Köfteleri ilave edin ve normal ateşte 20 dakika pişirin. Yemeğiniz hazır :)