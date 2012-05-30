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Topalak Çorbası Tarifi

Yöresel lezzetleri sofralarınıza getirmeye devam ediyoruz. Topalak çorbası nasıl yapılır? İşte enfes topalak çorbası tarifi...
Topalak Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
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MALZEMELER

250 gr. çiğ köftelik yağsız kıyma

1 çay bardağı köftelik bulgur

3 su bardağı haşlanmış nohut

2 orta boy soğan ( biri köftenin içine, biri yemeğin içine)

2 çorba kaşığı salça ( 1 kaşık biber, 1 kaşık domates)

sıvı yağ

2 çorba kaşığı un ( köftenin içine)

Göz kararı sıcak su

3-4 kaşık un (tepsimizi unlamak için)

Tuz, karabiber,pul biber,kimyon

1 tane yumurta

YAPILIŞI

Kıymayı bir kaba alıp içine bulguru, baharatı ve birde 1 tane kuru soğanı rendeleyip yoğurup biraz bekletin. (içindeki bulgur şişsin diye )Bulgur yumuşamışsa tepeleme 2 çorba kaşığı unu ve yumurtayı kırıp iyice yoğurun. Kıvamı kulak memesi kadar olacak. Hazırlanan hamurdan misketler iriliğinde parçalar koparıp unlanmış tepside biriktirilir. Tencerede doğranmış diğer soğanımızı kavurun ve salçaları da ekleyip biraz daha kavurun .. Daha sonra sıcak suyu, nohutları ve tuzunu, ekşisini (limontuzu kullanıyorum ben) ekleyin. Sıcak su salçayla özleşene kadar kaynatın. Daha sonra iyice özleştikten sonra Köfteleri ilave edin ve normal ateşte 20 dakika pişirin. Yemeğiniz hazır :)
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