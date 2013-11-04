Topalak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulgur, irmik ve unu derin bir kaba alın. İçine salça, tuz ve kimyon katıp, sert bir kıvama gelene kadar su ekleyip, yoğurun. Hazırladığınız bu karışımdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve köfteler hazırlayın. Diğer yandan eti 5-6 su bardağı su ile tencereye koyup, haşlayın. Yumuşayan eti bir kevgir yardımıyla suyun içinden çıkarın ve biber salçasını katıp, karıştırın. Et suyunun içine nohut ve elinizle didiklediğiniz eti ilave edin. Çorba kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirip, bulgur köftelerini ekleyin. 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Üzerine kuru nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.