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Topalak Çorbası Tarifi

Yöresel lezzetleri sofralarınıza getirmeye devam ediyoruz. Topalak çorbası nasıl yapılır? İşte enfes topalak çorbası tarifi...
Topalak Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

Yarım çay bardağı un

Yeteri kadar su

1 çorba kaşığı salça

250 gram kuşbaşı kuzu eti

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çay bardağı haşlanmış nohut

Tuz

Kimyon

Kuru nane

YAPILIŞI

Bulgur, irmik ve unu derin bir kaba alın. İçine salça, tuz ve kimyon katıp, sert bir kıvama gelene kadar su ekleyip, yoğurun. Hazırladığınız bu karışımdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve köfteler hazırlayın. Diğer yandan eti 5-6 su bardağı su ile tencereye koyup, haşlayın. Yumuşayan eti bir kevgir yardımıyla suyun içinden çıkarın ve biber salçasını katıp, karıştırın. Et suyunun içine nohut ve elinizle didiklediğiniz eti ilave edin. Çorba kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirip, bulgur köftelerini ekleyin. 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Üzerine kuru nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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