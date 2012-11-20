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Sofra / Çorbalar / Toyga Aşı Tarifi

Toyga Aşı Tarifi

Yoğurt, dövme ve yarmadan oluşan, mis kokusuyla nanenin de katıldığı nefis bir çorba ile karşınızdayız. Toyga çorbası nasıl yapılır?
Toyga Aşı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram yoğurt

1 demet taze nane

Yarım su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı beyaz nohut

2 su bardağı soğuk su

Tuz



Üzerine: 2 dal nane

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Buğday ve nohudu ayrı ayrı kaplara alın. Üzerlerine ılık su ekleyip 12 saat boyunca bekletin. Daha sonra yine ayrı kaplarda bol suda haşlayın. Sularını süzüp soğumaya bırakın. Yoğurt ve suyu geniş bir kapta karıştırıp tuz ekleyin. Naneyi ince kıyıp yoğurtlu karışıma katın. Haşlanmış buğday ve nohudu da ilave edip, ezmeden karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip, nane yaprakları ile süsledikten sonra servis yapın. Üzeri için nane yapraklarını çok ince kıyıp zeytinyağı ile karıştırın. Kaselere aldığınız çorbaların üzerini bu karışımla süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Beyaz nohut, normal nohuda göre daha beyaz ve iridir.
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