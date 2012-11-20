Toyga Aşı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğday ve nohudu ayrı ayrı kaplara alın. Üzerlerine ılık su ekleyip 12 saat boyunca bekletin. Daha sonra yine ayrı kaplarda bol suda haşlayın. Sularını süzüp soğumaya bırakın. Yoğurt ve suyu geniş bir kapta karıştırıp tuz ekleyin. Naneyi ince kıyıp yoğurtlu karışıma katın. Haşlanmış buğday ve nohudu da ilave edip, ezmeden karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip, nane yaprakları ile süsledikten sonra servis yapın. Üzeri için nane yapraklarını çok ince kıyıp zeytinyağı ile karıştırın. Kaselere aldığınız çorbaların üzerini bu karışımla süsleyerek servis yapın.