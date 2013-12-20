Toyga Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğday ve nohudu ayrı ayrı bir gece öncesinden ıslatın. Daha sonra ikisini aynı tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip, haşlayın. Bir kasede yumurta, 1 çorba kaşığı un ve süzme yoğurdu çırpın. Nohudun suyundan 1 kepçe alıp, yoğurtlu karışıma katın ve karıştırın. Daha sonra bu karışımı nohuda ekleyin. Tereyağında, kalan 1 çorba kaşığı unu pembeleşene kadar kavurun ve çorbaya ilave edin. 5-10 dakika daha pişirin. En son tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan üzeri için erittiğiniz tereyağına pulbiber ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirin. Nane serptikten sonra sıcak servis yapın.