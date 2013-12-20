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Toyga Çorbası Tarifi

Yoğurt, dövme ve yarmadan oluşan, mis kokusuyla nanenin de katıldığı nefis bir çorba ile karşınızdayız. Toyga çorbası nasıl yapılır?
Toyga Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • ÇANKIRI
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

1 çay bardağı nohut

1 adet yumurta,

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı süzme yoğurt

2 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar su,

tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber,

nane


YAPILIŞI

Buğday ve nohudu ayrı ayrı bir gece öncesinden ıslatın. Daha sonra ikisini aynı tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip, haşlayın. Bir kasede yumurta, 1 çorba kaşığı un ve süzme yoğurdu çırpın. Nohudun suyundan 1 kepçe alıp, yoğurtlu karışıma katın ve karıştırın. Daha sonra bu karışımı nohuda ekleyin. Tereyağında, kalan 1 çorba kaşığı unu pembeleşene kadar kavurun ve çorbaya ilave edin. 5-10 dakika daha pişirin. En son tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan üzeri için erittiğiniz tereyağına pulbiber ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirin. Nane serptikten sonra sıcak servis yapın.
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