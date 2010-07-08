Tutmaç Aşı Tarifi(Kesme Çorba)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimeği akşamdan ıslatın. Ertesi gün yıkayıp, süzün. Üzerine su ilave edip, pişmeye bırakın. Kesme hamur ya da makarnayı ekleyip, 10 dakika pişirin. Sarmısağı ezip, yoğurtla karıştırın ve çorbaya ilave edin. Kaynayınca ocaktan alın. Tereyağını tavada eritin. Kalan yarım su bardağı makarnayı tereyağına ekleyip, pembeleşene kadar kızartın. Toz kırmızıbiber ve naneyi ekleyip, bir-iki kez çevirin. Karışımı çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.



Dipnot: Çorum, Bolu ve Van yöresinde Ramazan ayında iftar çorbası olarak hazırlanan "Tutmaç aşı", kesme hamur olmadığında arpa şehriye veya hazır makarna ile de hazırlanabilir. Bolu'da aynı adla bilinen bu çorbanın tek farkı, içine mercimek konulmamasıdır. Taze yoğurt olmadığında, kurutulmuş yoğurt (kurut) ile yapılan bu çorba, Van'da "Tutmanç" ve "Püsrik" adlarıyla da bilinir.