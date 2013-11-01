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Turşulu Çorba Tarifi

Farklı bir çorba olan turşulu çorbayı mutlaka denemek isteyeceksiniz. Turşulu çorba nasıl yapılır? İşte sizlere tarifi...
Turşulu Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince kıyılmış

lahana turşusu,

yarım su bardağı

ince kıyılmış salatalık turşusu

200 gram tavuk eti

3 çorba kaşığı sıvıyağ

Yarım kırmızı biber

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı biber salçası

2 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı sıcak su

1 su bardağı haşlanmış nohut

YAPILIŞI

Lahana turşusu ve salatalık turşusunu ayrı kaplara alıp, üzerlerine su ilave edin. Fazla tuzlarını almak için birkaç defa sularını değiştirerek 2 saat suda bekletin ve süzün. Tavuk tini kuşbaşından daha küçük doğrayın. Sıvı yağı bir tencereye alıp tavuğu kavurun. İnce kıyılmış kırmızı biberi ekleyip bir iki dakika çevirin. Üzerine tereyağı ve lahana turşusunu katın. Kavrulunca salçayı ilave edin. Bir iki dakika sonra salatalık turşusunu ekleyin. Bir iki çevirdikten sonra tavuk suyu, su ve haşlanmış nohudu ilave edin. Yarım saat pişirip ocaktan alın.

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