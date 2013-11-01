Turşulu Çorba Tarifi

Lahana turşusu ve salatalık turşusunu ayrı kaplara alıp, üzerlerine su ilave edin. Fazla tuzlarını almak için birkaç defa sularını değiştirerek 2 saat suda bekletin ve süzün. Tavuk tini kuşbaşından daha küçük doğrayın. Sıvı yağı bir tencereye alıp tavuğu kavurun. İnce kıyılmış kırmızı biberi ekleyip bir iki dakika çevirin. Üzerine tereyağı ve lahana turşusunu katın. Kavrulunca salçayı ilave edin. Bir iki dakika sonra salatalık turşusunu ekleyin. Bir iki çevirdikten sonra tavuk suyu, su ve haşlanmış nohudu ilave edin. Yarım saat pişirip ocaktan alın.