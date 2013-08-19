Turşulu Tavuk Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım tavuk
2 adet orta boy havuç
2 adet orta boy patates
1'er adet orta boy soğan ve kereviz
2 çorba kaşığı tereyağı
3 adet orta boy salatalık turşusu
1 adet yumurta
1 su bardağı turşu suyu
Tuz
YAPILIŞI
Tavuğu tuz eklediğiniz 7 su bardağı su ile haşlayın. Havuç, patates, soğan ve kerevizi irice doğrayın. Tereyağını eritip soğanları üzerine ekleyin. Renkleri dönünce havuç, kereviz ve patatesleri de ilave edip kavurmayı sürdürün. Haşlanmış tavukları elinizle diderek tencereye ekleyin. Bir iki dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ve küp doğradığınız salatalık turşularını da ilave edip 20 dakika pişirin. Ayrı bir kapta yumurtayı çırpıp üzerine turşu suyu ve unu ekleyin ve kaynayan çorbaya azar azar ilave edin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın.