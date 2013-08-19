Turşulu Tavuk Çorbası Tarifi

Tavuğu tuz eklediğiniz 7 su bardağı su ile haşlayın. Havuç, patates, soğan ve kerevizi irice doğrayın. Tereyağını eritip soğanları üzerine ekleyin. Renkleri dönünce havuç, kereviz ve patatesleri de ilave edip kavurmayı sürdürün. Haşlanmış tavukları elinizle diderek tencereye ekleyin. Bir iki dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ve küp doğradığınız salatalık turşularını da ilave edip 20 dakika pişirin. Ayrı bir kapta yumurtayı çırpıp üzerine turşu suyu ve unu ekleyin ve kaynayan çorbaya azar azar ilave edin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın.