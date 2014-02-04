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Tutma Aşı Tarifi

Sofranızda yerini alması gereken bir lezzet. Tutma aşı nasıl yapılır? İşte tutma aşı tarifi...
Tutma Aşı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy soğan

1 su bardağı haşlanmış mercimek

1 su bardağı haşlanmış nohut

4 su bardağı su

Birer tutam reyhan

nane

sumak

tuz

3 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

Yarım adet limonun suyu

YAPILIŞI

Soğanı tereyağında kavurun. Üzerine salçayı ekleyip karıştırın. Ardından haşlanmış mercimeği, nohutu ve suyu katıp yarım saat pişirin. Tuzunu ayarlayın. indirmeye yakın çorbaya baharatlarını ve limon suyunu katın. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan indirin. Servis yapın.
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