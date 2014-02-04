Tutma Aşı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet orta boy soğan
1 su bardağı haşlanmış mercimek
1 su bardağı haşlanmış nohut
4 su bardağı su
Birer tutam reyhan
nane
sumak
tuz
3 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı salça
Yarım adet limonun suyu
YAPILIŞI
Soğanı tereyağında kavurun. Üzerine salçayı ekleyip karıştırın. Ardından haşlanmış mercimeği, nohutu ve suyu katıp yarım saat pişirin. Tuzunu ayarlayın. indirmeye yakın çorbaya baharatlarını ve limon suyunu katın. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan indirin. Servis yapın.