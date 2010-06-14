Tutmaç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle erişte için derin bir kasede su ve yumurtayı çırpın. Tuz ve un ilave edin. Sert bir hamur elde edene kadar un ilave ederek, yoğurun. Hazırladığınız hamuru 2 eşit parçaya ayırın ve üzerini nemli bir bezle örterek 20 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamurları bir merdane yardımıyla açın. Yufkaları 1 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin. Şeritleri üst üste koyun ve küçük üçgenler olacak şekilde kesin. 6 su bardağı suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuzunu ayarlayın ve 1 su bardağı erişteyi ekleyip, pişmeye bırakın. Diğer yanda terbiye için yoğurt ve yumurtayı iyice çırpın. Erişte pişince yoğurtlu karışımı yavaşça ilave ederek, tahta bir kaşıkla karıştırın. 2 taşım daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Üzeri için ince kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Nane ve pul biber ilave edip ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.