Tutmaç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet domates
1 kase tutmaç hamuru
50 gram kıyma
1 çorba kaşığı salça
5 su bardağı su
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Domatesleri soyup, robottan geçirin. Kıyma, salça, su ve domatesi tencereye alın. Kaynayınca hamurları içine atın. Hamurlar haşlanınca da, baharatları katın. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.
Tutmaç hamuru: Tutmaç hamurunu yapmak için, 3 adet yumurta, tuz, aldığı kadar un ve biraz su ile hamur hazırlayın. Hamurdan iri bezeler koparıp açın. Küçük küçük kesip, bir örtünün üzerine yayarak kurumaya bırakın.