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Tutmaç Çorbası Tarifi

Bu harika lezzetli ve besleyici çorba, çok eskilerden itibaren her yöremizde farklı tariflerle yapılmaktadır. Tutmaç çorba nasıl yapılır? Tutmaç çorba servisi ve tarifi...
Tutmaç Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • KÜTAHYA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet domates

1 kase tutmaç hamuru

50 gram kıyma

1 çorba kaşığı salça

5 su bardağı su

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Domatesleri soyup, robottan geçirin. Kıyma, salça, su ve domatesi tencereye alın. Kaynayınca hamurları içine atın. Hamurlar haşlanınca da, baharatları katın. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.

Tutmaç hamuru: Tutmaç hamurunu yapmak için, 3 adet yumurta, tuz, aldığı kadar un ve biraz su ile hamur hazırlayın. Hamurdan iri bezeler koparıp açın. Küçük küçük kesip, bir örtünün üzerine yayarak kurumaya bırakın.
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