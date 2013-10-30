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Ürüklü Çorba Tarifi

Denedikten sonra mutlaka beğeneceğiniz, mükemmel bir çorba tarifi olan ürüklü çorba nasıl yapılır? İşte ürüklü çorba tarifi...
Ürüklü Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk budu

7 su bardağı su

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı tereyağı

200 gram kıyma

5-6 dal maydanoz

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 çorba kaşığı pirinç

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane


YAPILIŞI

Tavuk budunu 7 su bardağı suda haşlayıp, süzün. Ilındıktan sonra tavuk etini elinizle didikleyin. Bir tencereye un, salça ve tereyağı koyup, kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine süzdüğünüz tavuk suyunu ilave edip, karıştırın. Diğer taraftan kıyma, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi yoğurun. Fındıktan küçük köfteler hazırlayın ve fırın tepsisine koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Köfte, nohut, tavuk eti ve pirinci salçalı suya katıp, 10 dakika kaynatın. Üzeri için tereyağında naneyi yakıp, çorbaya gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu çorba Antalya’ya özgü bir tariftir.
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