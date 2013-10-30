Ürüklü Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk budunu 7 su bardağı suda haşlayıp, süzün. Ilındıktan sonra tavuk etini elinizle didikleyin. Bir tencereye un, salça ve tereyağı koyup, kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine süzdüğünüz tavuk suyunu ilave edip, karıştırın. Diğer taraftan kıyma, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi yoğurun. Fındıktan küçük köfteler hazırlayın ve fırın tepsisine koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Köfte, nohut, tavuk eti ve pirinci salçalı suya katıp, 10 dakika kaynatın. Üzeri için tereyağında naneyi yakıp, çorbaya gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.