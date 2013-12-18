Ürütlü Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet tavuk budu,
7 su bardağı su
2 çorba kaşığı un,
2 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı tereyağı
200 gram kıyma,
6 dal maydanoz
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 çorba kaşığı pirinç,
tuz,
karabiber
Üzerine:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
YAPILIŞI
Tavuk budunu 7 su bardağı suda haşlayıp, süzün. Ilındıktan sonra tavuk etini eliniz ile didikleyin. Bir tencereye un, salça ve tereyağı koyup, kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine süzdüğünüz tavuk suyunu ilave edip, karıştırın. Diğer taraftan kıyma, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi yoğurun. Fındıktan küçük köfteler hazırlayın ve fırın tepsisine koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Köfte, nohut, tavuk eti ve pirinci salçalı suya katıp, 10 dakika kaynatın. Tereyağında naneyi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin.