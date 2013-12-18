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Ürütlü Çorba Tarifi

Farklı bir lezzet olan ürütlü çorbası nasıl yapılır? Sizlere ürütlü çorba tarifi...
Ürütlü Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk budu,

7 su bardağı su

2 çorba kaşığı un,

2 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı tereyağı

200 gram kıyma,

6 dal maydanoz

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 çorba kaşığı pirinç,

tuz,

karabiber



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane


YAPILIŞI

Tavuk budunu 7 su bardağı suda haşlayıp, süzün. Ilındıktan sonra tavuk etini eliniz ile didikleyin. Bir tencereye un, salça ve tereyağı koyup, kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine süzdüğünüz tavuk suyunu ilave edip, karıştırın. Diğer taraftan kıyma, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi yoğurun. Fındıktan küçük köfteler hazırlayın ve fırın tepsisine koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Köfte, nohut, tavuk eti ve pirinci salçalı suya katıp, 10 dakika kaynatın. Tereyağında naneyi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin.
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