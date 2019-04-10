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Vegan Çorba Tarifi

Vegan çorba tarifi nasıl yapılır? Vegan çorba sofralarınıza renk katacak.
Vegan Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 kg siyah fasulye



3 çorba kaşığı zeytinyağı



200 gram badem içi



4 adet pırasa



4 adet havuç



1/2 kg yerelması



8 su bardağı kaynar su



tuz, karabiber


YAPILIŞI

Fasulyeyi geceden ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip 10 dakika haşlayın ve suyunu süzün. Yeniden üzerine iki parmak geçecek kadar su ilave edip, yumuşayana dek haşlayın. Zeytinyağını bir tencereye alın. Bademi ilave edip kavurun. Doğranmış pırasa, havuç ve kabukları temizlenip doğranmış yerelmasını ekleyip çok az karıştırarak 5 dakika soteleyin. Üzerine 8 bardak kaynar su ve suyuyla birlikte fasulyeyi ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, tüm malzeme iyice yumuşayana dek pişirin.

PÜF NOKTASI

Kısıtlı vaktiniz varsa fasulyeyi haşlanmış olarak da kullanabilirsiniz
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