Vegan Çorba Tarifi

Fasulyeyi geceden ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip 10 dakika haşlayın ve suyunu süzün. Yeniden üzerine iki parmak geçecek kadar su ilave edip, yumuşayana dek haşlayın. Zeytinyağını bir tencereye alın. Bademi ilave edip kavurun. Doğranmış pırasa, havuç ve kabukları temizlenip doğranmış yerelmasını ekleyip çok az karıştırarak 5 dakika soteleyin. Üzerine 8 bardak kaynar su ve suyuyla birlikte fasulyeyi ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, tüm malzeme iyice yumuşayana dek pişirin.