DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Wanton Çorbası Tarifi

Wanton Çorbası Tarifi

Wonton çorbasının içindeki sebzeler, size daha güçlü bir bağışıklık sistemi, daha sağlıklı bir bağırsak ve daha iyi bir sindirim sistemi sağlayabilir. Peki wanton çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Wanton Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çin Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kahve fincanı un

1 adet yumurta

Yarım kahve fincanı su

1 çay kaşığı tuz



Sos için:

2 çorba kaşığı susam yağı

2 diş sarımsak

10 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı soya sosu

5 su bardağı su



İç harç için:

2 çorba kaşığı sıvı yağ

400 gram dana kıyma

1 çorba kaşığı susam yağı

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı toz zencefil

2 çorba kaşığı soya sosu



Üzerine: 4 dal kıyılmış taze soğan

YAPILIŞI

Un, yumurta, su ve tuzu yoğurup, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Merdane ile çok ince olmayacak şekilde açın ve keserek 3x3 cm'lik kareler elde edin. Ayrı bir yerde tüm sos malzemesini 15 dakika pişirin. İç harç için, kızgın yağda tüm harç malzemesini sote edip soğumaya bırakın. Hamurların ortalarına harçtan pay edip, uçlarından kapatın. Hamurları sosun içine ekleyip, 10 dakika pişirin. Çorba kaselerine alıp, üzerine soğan serpiştirerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN