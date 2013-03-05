Wanton Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 kahve fincanı un
1 adet yumurta
Yarım kahve fincanı su
1 çay kaşığı tuz
Sos için:
2 çorba kaşığı susam yağı
2 diş sarımsak
10 su bardağı tavuk suyu
1 çorba kaşığı soya sosu
5 su bardağı su
İç harç için:
2 çorba kaşığı sıvı yağ
400 gram dana kıyma
1 çorba kaşığı susam yağı
2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı toz zencefil
2 çorba kaşığı soya sosu
Üzerine: 4 dal kıyılmış taze soğan
YAPILIŞI
Un, yumurta, su ve tuzu yoğurup, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Merdane ile çok ince olmayacak şekilde açın ve keserek 3x3 cm'lik kareler elde edin. Ayrı bir yerde tüm sos malzemesini 15 dakika pişirin. İç harç için, kızgın yağda tüm harç malzemesini sote edip soğumaya bırakın. Hamurların ortalarına harçtan pay edip, uçlarından kapatın. Hamurları sosun içine ekleyip, 10 dakika pişirin. Çorba kaselerine alıp, üzerine soğan serpiştirerek servis yapın.