Wanton Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, yumurta, su ve tuzu yoğurup, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Merdane ile çok ince olmayacak şekilde açın ve keserek 3x3 cm'lik kareler elde edin. Ayrı bir yerde tüm sos malzemesini 15 dakika pişirin. İç harç için, kızgın yağda tüm harç malzemesini sote edip soğumaya bırakın. Hamurların ortalarına harçtan pay edip, uçlarından kapatın. Hamurları sosun içine ekleyip, 10 dakika pişirin. Çorba kaselerine alıp, üzerine soğan serpiştirerek servis yapın.