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Yalancı Paça Çorbası Tarifi

Harika paça tadında, sarımsaklı sirkeli içinizi ısıtacak bir çorbadır. Peki yalancı paşa çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yalancı Paça Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram çok küçük doğranmış kuzu eti,

2 su bardağı et suyu

5 su bardağı su



Terbiye için:

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un,

7 diş sarmısak

1 çay bardağı üzüm sirkesi, tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber


YAPILIŞI

Et suyunu su ile birlikte bir tencereye alıp, kaynatın. Eti içine katın ve yumuşayana kadar pişirin. Terbiye için derin bir kapta yumurta ve unu çırpın. Üzüm sirkesi ile dövülmüş sarmısağı ekleyip, karıştırın ve çorbanın suyundan bir kepçe alıp, içine katın. Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya eklerken bir yandan da karıştırın. Bu şekilde kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın ve tuzunu ekleyip, tencereyi ocaktan alın. Üzerin için tereyağını eritip, pulbiber serpin ve nçorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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