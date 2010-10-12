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Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi

Çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir çorba tarifimiz var. Yalancı işkemce çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi
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MALZEMELER

500 gr tavuk göğüs

5 bardak su

4 kaşık un

100 gr margarin

2 diş sarımsak

1 yumurtanın sarısı

1 limon

Kırmızıbiber

tuz

YAPILIŞI

Öncelikle tavuk suyla birlikte haşlanır. Haşlandıktan sonra küçük parçalar halinde didiklenir. Yağ ve un kavrulur. İçine 2 su bardağı kadar soğuk su konur. (Topaklanmaması için.) Sonra tavuk suyu eklenir. Kaynadıktan sonra tuz ve didilen tavuk parçaları içine atılır. Sarımsaklar rendelenip içine atılır. Kıvamına göre gerekirse su katılabilir. Biraz piştikten sonra terbiyesi için ayrı bir kapta limon ve yumurtanın sarısı çırpılır ve çorbanın içine katılır. En son aşamada yağ ve kırmızıbiber eritilir, çorbanın içine katılır. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

afiyet olsun
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