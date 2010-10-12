Yalancı İşkembe Çorbası Tarifi

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YAPILIŞI

Öncelikle tavuk suyla birlikte haşlanır. Haşlandıktan sonra küçük parçalar halinde didiklenir. Yağ ve un kavrulur. İçine 2 su bardağı kadar soğuk su konur. (Topaklanmaması için.) Sonra tavuk suyu eklenir. Kaynadıktan sonra tuz ve didilen tavuk parçaları içine atılır. Sarımsaklar rendelenip içine atılır. Kıvamına göre gerekirse su katılabilir. Biraz piştikten sonra terbiyesi için ayrı bir kapta limon ve yumurtanın sarısı çırpılır ve çorbanın içine katılır. En son aşamada yağ ve kırmızıbiber eritilir, çorbanın içine katılır. Afiyet olsun.