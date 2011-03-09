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Yalancı Paça Çorbası Tarifi

Harika paça tadında, sarımsaklı sirkeli içinizi ısıtacak bir çorbadır. Peki yalancı paça çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yalancı Paça Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ekonomik Tarif
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 parça tavuk göğsü

4 su bardağı su, 1 diş sarımsak

2 çorba kaşığı yoğurt

3 çorba kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı sirke

1 dilim kızarmış ekmek

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz, kırmızıbiber, karabiber

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü suda haşlayın. Haşlama sırasında 1 çay kaşığı tuz ve yeteri kadar karabiberi ilave edin. Haşladığınız tavuk göğsü soğuduğunda, incecik didikleyip yeniden suya ilave edin. Dövülmüş sarımsağı da tavuk suyuna ekleyip karıştırın. Derin bir kaseye yoğurt, un ve yumurta sarısını alarak iyice çırpın. Tavuk suyundan birkaç çorba kaşığı alarak, kasedeki yoğurtlu karışıma katın. İyice çırparak azar azar tenceredeki suya ekleyin. Yavaş yavaş karıştırarak bir taşım kaynatın. Ocağın altını kapatarak sirkeyi ilave edin. Minik doğradığınız ekmek dilimini sıvı yağda kızartın. Çorbanın üzerine ekmek kıtırlarını serpiştirin. Sıvı yağda kızdırdığınız kırmızıbiberi çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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