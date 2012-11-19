Yarma Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı yarma buğday
Yeteri kadar su
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı haşlanmış mısır
1 çay kaşığı pulbiber
2 çorba kaşığı tereyağı
İki buçuk çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Yarmayı iyice yıkayıp, akşamdan ıslatın. Suyunu süzüp, 8 su bardağı soğuk su ekleyip kaynatın. Yarma yumuşayınca nohut, mısır ve tuz ekleyip 10 dakika daha pişirin. Ayrı bir yerde pul biberi tereyağında yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Yarmayı tencerede en az 1 saat kaynatın. Yarma, ne kadar çok kaynarsa çorba o kadar helmeli olur. Yarmanın pişme süresini kısaltmak için düdüklü tencere de kullanabilirsiniz.
Çorbayı ocaktan alıp, üzerine 1 paket krema (200 ml) veya 3 çorba kaşığı yoğurt ilave ettikten sonra karıştırırsanız, farklı bir lezzet elde etmiş olursunuz.