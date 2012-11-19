Yarma Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

PÜF NOKTASI

Yarmayı tencerede en az 1 saat kaynatın. Yarma, ne kadar çok kaynarsa çorba o kadar helmeli olur. Yarmanın pişme süresini kısaltmak için düdüklü tencere de kullanabilirsiniz. Çorbayı ocaktan alıp, üzerine 1 paket krema (200 ml) veya 3 çorba kaşığı yoğurt ilave ettikten sonra karıştırırsanız, farklı bir lezzet elde etmiş olursunuz.